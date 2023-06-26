В Польщі створили мобільний додаток, який для українців буде не менш корисним ніж “Дія”

В Польщі зараз перебуває кілька мільйонів українців. Більшість з них, які виїхали через війну, живуть там вже тривалий період часу і не планують переїжджати. Інші час від часу приїжджають на роботу, чи транзитом, адже всі польоти здійснюються здебільшого з польських аеропортів. Так от, для тих хто перебуває або збирається у Польщу є гарна новина. Там створили інноваційний мобільний додаток, який стане дуже корисним для кожного українця та представників інших країн.

Додаток повністю безкоштовний і вже готовий до роботи

Додаток називається MonumentApp і в першу чергу він створений для того, щоб було простіше пересуватися Польщею та знайомитися з її пам’ятками. Однак будуть в додатку й інші функції, більш практичні, а саме можливість бронювати житло та квитки на потяг.

«Ця програма дозволить нам миттєво побачити, що представляє цінність та інтерес у тій чи іншій галузі, коли у нас є вільний час. Вона дуже гнучка й адаптується до наших знань і часу. Воно дозволить нам планувати маршрут, відвідуючи ті пам’ятки, які є в додатку, і висловлювати свою думку, створюючи позитивний досвід», – говорить заступник міністра спорту та туризму Польщі Анджей Гут-Мостовий.

В Польщі альтернатив не було і не має

Це перший такий додаток, який запрацює на території Польщі. Раніше подібного не було й альтернатив наразі теж немає.

«Тут є пропозиції щодо екскурсій та конкретних місць. Програма постійно розвиватиметься, додаючи нові місця. У Польщі налічується щонайменше кілька десятків тисяч історичних об’єктів. Зараз програма містить кілька тисяч об’єктів, але це не все. Ми плануємо розвивати його далі та водночас заохочувати користувачів до спільного створення контенту. Наша редакція стежить за якістю інформації, що міститься. Тому ми просимо вас надсилати нам цікаві місця з вашого регіону та історії, пов’язані з цими об’єктами, а також те, що ви побачили під час відпустки», – заявив директор Національного інституту історичного збереження Міхал Лащковський.