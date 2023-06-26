Еще одна страна Европы сокращает выплаты украинским беженцам: названы причины

Украинцев обяжут найти себе жилье в течение 150 дней после получения временной защиты. А владельцам квартир и домов, которые предоставили убежище беженцам, сократят выплаты.

Речь идет о Чехии. С 1 июля 2023 года вступают в силу поправки к Lex Ukrajina V, которые регулируют вопросы предоставления финансовой помощи и бесплатного жилья украинским беженцам в Чехии.

Отмечается, что лица, которые ищут жилье больше не будут получать помощь. Об этом сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вместо адресной помощи лица, которые будут искать жилье смогут получать только комплексную финансовую помощь. Она предусматривает расходы на жилье и другие потребности украинцев.

Однако по истечении 150-дневного срока с момента предоставления временной защиты беженцы будут получать только прожиточный минимум. А это 3 130 крон или в гривневом эквиваленте – 5 200 гривен.

Также через 150 дней прекратят предоставление бесплатного социального жилья. Если лицо не сможет найти жилье в установленные сроки ему дадут еще 90 дней.

После того как выйдут сроки все соискатели жилья, которые не входят в перечень уязвимых категорий, будут должны договориться с владельцем об оплате или найти себе новое жилье.

Также с 1 июля будет уменьшен размер выплаты владельцам квартир и домов, которые предоставили убежище беженцам из Украины. Они будут получать только 2 400 крон вместо 3 000, как это было раньше. А тем, кто не проживает с беженцами, а лишь предоставил им жилье вовсе не будут платить. При этом украинцы будут должны подписать договор об аренде и самостоятельно оплачивать аренду жилья.

Напомним, что Чехия это третья страна Европейского союза по количеству беженцы. По данным ООН в страны зарегистрировано около 340 тысяч беженцев из Украины. При этом часть украинцев уже вернулись домой.