Ще одна країна Європи скорочує виплати українським біженцям: названо причини

Українців зобов’яжуть знайти собі житло протягом 150 днів після отримання тимчасового захисту. А власникам квартир та будинків, які надали притулок біженцям, скоротять виплати.

Мова йде про Чехію. З 1 липня 2023 року набирають чинності поправки до Lex Ukrajina V, які регулюють питання надання фінансової допомоги та безкоштовного житла українським біженцям в Чехії.

Зазначається, що особи, які шукають житло більше не будуть отримувати допомогу. Про це повідомили в Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Замість адресної допомоги особи, які шукатимуть житло можуть отримувати лише комплексну фінансову допомогу. Вона передбачає витрати на житло та інші потреби українців.

Однак після закінчення 150-денного терміну з моменту надання тимчасового захисту біженці будуть отримувати лише прожитковий мінімум. А це 3 130 крон або в гривневому еквіваленті — 5 200 гривень

Також через 150 днів припинять надання безкоштовного соціального житла. Якщо особа не зможе знайти житло в установлені терміни їй дадуть ще 90 днів.

Після того як вийдуть терміни всі шукачі житла, які не входять до переліку вразливих категорій, будуть повинні домовитися з власником про оплату або знайти собі нове житло.

Також з 1 липня буде знижено розмір виплати власникам квартир та будинків, які надали притулок біженцям з України. Вони будуть отримувати лише 2 400 крон замість 3 000, як це було раніше. А тим, хто не проживає з біженцями, а лише надав їм житло зовсім не платитимуть. При цьому українці будуть повинні підписати договір про оренду та самостійно оплачувати оренду житлу.

Нагадаємо, що Чехія це третя країна Європейського союзу за кількістю біженці. За даними ООН в країни зареєстровано близько 340 тисяч біженців з України. При цьому значна частина українців вже повернулася додому.