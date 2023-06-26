Комаровский рассказал, как взрыв на ЗАЭС повлияет на Киев и другие регионы Украины

В последние дни в средствах массовой информации очень много речи о вероятном теракте на Запорожской АЭС. Максимальную тревожность спровоцировали выступление Зеленского и заявление Буданова, которые говорят, что ситуация еще никогда не была столь критической. Мол, россияне завершили подготовку к теракту, провели дополнительное заминирование нескольких реакторов и могут вот-вот спровоцировать масштабную катастрофу. В связи с этим люди начали паниковать, скупать йод и продукты. Многие эксперты во главе с довольно известным медиком и блогером Евгением Комаровским призывают не отчаиваться и рассказывают, к чему действительно нужно быть готовыми.

На Киев взрыв никак не повлияет

Так уверяет Комаровский. Он говорит, что жители столицы не ощутят последствий от аварии.

“Киеву Запорожская АЭС точно не угрожает. А все кто рядом точно должны быть максимально эвакуированы и находиться внутри помещений”, — сказал он.

Также Комаровский подробно объяснил, когда нужно принимать йод и вообще нужно ли это делать, ведь в аптеках его уже почти невозможно купить. И конечно же многие украинцы решили “перестраховаться” и пропить таблетки раньше времени.

“Еще раз скажу, что нет такой волшебной таблетки, которая может спасти от радиации. Выбрасывать калий-йодид не надо, пусть он лежит в доме. Он используется только тогда, когда речь идет о том, что уже произошел взрыв на работающем реакторе. В Украине есть станции с работающими реакторами. От наших врагов можно ожидать всего что угодно… Поэтому, есть у вас йод – поставили галочку с чистой совестью“, — добавил Комаровский.

Другие эксперты соглашаются с медиком и говорят, что при самом плохом сценарии больше всего пострадает территория в радиусе 50 километров от станции.

“В 50-километровую зону в Запорожской области входят Каменка-Днепровская, Кушугум, Малокатериновка, Балабино, Балки, Васильевка, Большая и Малая Белозерки, Днепрорудное, Михайловка. На Днепропетровщине – это Никополь, Марганец, Покровское, Червоногорка, Покров”, — говорят специалисты. В радиусе 200 километров уже работают над созданием специальных штабов, куда смогут размещать всех эвакуированных.