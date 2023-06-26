Комаровський розповів, як вибух на ЗАЕС вплине на Київ та інші регіони України

Останніми днями в засобах масової інформації дуже багато мови про ймовірний теракт на Запорізькій АЕС. Максимальну тривожність спровокували виступ Зеленського та заява Буданова, які говорять, що ситуація ще ніколи не була такою критичною. Мовляв, росіяни повністю завершили підготовку до теракту, провели додаткове замінування кількох реакторів і можуть ось-ось спровокувати масштабну катастрофу. У зв’язку з цим, люди почали панікувати, скуповувати йод та продукти. Багато експертів на чолі з доволі відомим медиком та блогером Євгеном Комаровським закликають не впадати у відчай і розповідають, до чого дійсно треба бути готовими.

На Київ вибух ніяк не вплине

Так запевняє Комаровський. Він каже, що мешканці столиці не відчують на собі наслідків від аварії.

“Києву Запорізька АЕС точно не загрожує. А ті, які поряд, точно мають бути максимально евакуйовані та перебувати всередині приміщень”, – сказав він.

Також Комаровський детально пояснив, коли потрібно приймати йод і чи взагалі треба це робити, адже в аптеках його вже майже неможливо купити. І звісно ж багато українців вирішили “перестрахуватися” і пропити таблетки завчасно.

“Ще раз скажу, що немає такої чарівної таблетки, яка може врятувати від радіації. Викидати калій-йодид не треба, нехай він лежить у будинку. Він використовується тільки тоді, коли йдеться про те, що вже стався вибух на працюючому реакторі. В Україні є станції з працюючими реакторами. Від наших ворогів можна очікувати всього, що завгодно… Тому, є у вас йод – поставили галочку з чистою совістю“, – додав Комаровський.

Інші експерти погоджуються з медиком і кажуть, що при найгіршому сценарії найбільше постраждає територія в радіусі 50 кілометрів від станції.

“До 50-кілометрової зони у Запорізькій області входять Кам’янка-Дніпровська, Кушугум, Малокатеринівка, Балабине, Балки, Василівка, Велика та Мала Білозерки, Дніпрорудне, Михайлівка. На Дніпропетровщині – це Нікополь, Марганець, Покровське, Червоногригорівка, Грушівка, Томаківка, Покров“, – говорять фахівці. В радіусі 200 кілометрів вже працюють над створенням спеціальних штабів куди зможуть розміщати всіх евакуйованих.