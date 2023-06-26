На Землю надвигается сразу несколько мощных магнитных бурь: названы опасные даты

Каждый месяц людей беспокоят такие явления, как геомагнитные колебания вокруг Земли. Их еще называют магнитными бурями и возмущениями на Солнце. Все бы ничего, если бы эти явления, происходящие за пределами планеты, так сильно не влияли на наше самочувствие. Особенно страдает категория людей с сильной метеозависимостью, а еще все пожилые люди, и те, у кого есть хронические болезни сердца, сосудов и т.д. В дни, когда бурлит магнитная буря, даже можно попасть в больницу. Работники разных международных лабораторий часто предупреждают о надвигающейся мощной буре. Делают они это и сейчас. Когда следует быть осторожными и прислушиваться к своему самочувствию?

Ближайшие бури накроют Землю уже в эти дни

В конце июня Землю накроет мощнейшая магнитная буря, которая продлится целых три дня: 28, 29 и 30 июня.

Далее в июле следует готовиться к еще пяти геомагнитным колебаниям.

1 июля будет наблюдаться буря низкой интенсивности. Это означает, что она не будет сильно влиять на наше самочувствие. Максимум будет болеть голова у самых чувствительных. 7-8 июля будет вторая буря, которая по уровню опасности будет равна предыдущей. 12-13 июля произойдет уже достаточно серьезная буря, которую ощутят большинство жителей Земли. В эти дни, особенно 12-го числа следует быть осторожными и не перегружать организм. Длиннейшая буря накроет Землю с 16 по 19 июля. Ее опасность в том, что все эти дни она будет одинаково сильна. Многих она успеет изрядно истощить. Последняя и слабая буря будет наблюдаться 29 июля.

Чтобы максимально облегчить свое самочувствие, в период мощных магнитных бурь не употребляйте алкоголь, минимизируйте кофе и сигареты, не ешьте тяжелую и вредную пищу. Много отдыхайте, не поддавайтесь стрессу и старайтесь лишний раз не нервничать. Также в эти дни важен полноценный и здоровый сон.