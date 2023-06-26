На Землю насувається одразу кілька потужних магнітних бур: названо небезпечні дати

Щомісяця людей турбують такі явища, як геомагнітні коливання навколо Землі. Їх ще називають магнітними бурями, та збуреннями на Сонці. Все б нічого, якби ці явища, які відбуваються поза межами планети так сильно не впливали на наше самопочуття. Особливо страждає категорія людей з сильною метеозалежністю, а ще всі літні люди, і ті в кого є хронічні хвороби серця, судин тощо. В дні коли вирує магнітна буря навіть можна потрапити у лікарню. Працівники різних міжнародних лабораторій часто попереджають про насування потужної бурі. Роблять вони це й зараз. Коли варто бути обережними та прислухатися до свого самопочуття?

Найближчі бурі накриють Землю вже цими днями

Наприкінці червня Землю накриє дуже потужна магнітна буря, яка триватиме цілих три дні: 28, 29 і 30 червня.

Далі в липні слід готуватися до ще п’ятьох геомагнітних коливань.

1 липня буде спостерігатися буря низької інтенсивності. Це означає, що вона не сильно впливатиме на наше самопочуття. Максимум болітиме голова у найчутливіших. 7-8 липня буде друга буря, яка за рівнем небезпечності дорівнюватиме попередній. 12-13 липня відбудеться вже доволі серйозна буря, яку відчують більшість жителів Землі. В ці дні, а особливо 12-го числа варто бути обережними та не перевантажувати організм. Найдовша буря накриє Землю з 16 по 19 липня. Її небезпечність в тому, що впродовж усіх цих днів вона буде однаково сильна . Багатьох вона встигне добряче виснажити. Остання і слабка буря спостерігатиметься 29 липня.

Щоб максимально полегшити своє самопочуття, в період потужних магнітних бур не вживайте алкоголь, мінімізуйте каву та сигарети, не їжте важку і шкідливу їжу. Багато відпочивайте, не піддавайтесь стресу і намагайтесь зайвий раз не нервувати. Також в ці дні важливий повноцінний та здоровий сон.