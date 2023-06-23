Для одиноких людей запустили важный социальный проект: подобного еще не было

В Украине очень много одиноких людей и речь не о тех, кто не имеет своей половинки, но имеет интересный коллектив и хороших друзей. А о тех, кто действительно одинок: об одиноких пенсионерах, о людях с инвалидностью, которые большинство времени проводят в одиночестве. О матерях-одиночках, оказавшихся в затруднительном положении. Для всех этих лиц действует социальный проект “Мой телефонный друг”. Он был запущен еще при пандемии, когда люди месяцами сидели дома. Инициатором проекта выступила организация ЮНИСЕФ.

В чем смысл проекта?

С помощью этого проекта каждый одинокий украинец может найти своего телефонного друга. Для этого нужно зарегистрироваться в программе и за каждым зарегистрированным номером будет закреплен волонтер. Он будет звонить по телефону лицу минимум дважды в неделю и общаться с ним минимум по 15 минут, на темы, которые обоим интересны. Чтобы собеседникам действительно было комфортно общаться, волонтеров будут тщательно подбирать, опираясь на ряд различных критериев.

Чтобы зарегистрироваться в программе, нужно позвонить по телефону 0 800 202 147 (в будни с 12:00 до 20:00).

Также в данном проекте можно зарегистрироваться не только как одинокий человек, который ищет собеседника, но и как волонтер.

За время пока существует этот проект, около 5000 одиноких людей нашли своих телефонных друзей. Суммарно было совершено более 90 тысяч звонков. Психологи говорят, что это прекрасная инициатива, которую нужно только развивать. Иногда несколько минут душевного разговора для одинокого человека могут стать как глоток свежего воздуха. Во время войны этот проект не потерял своей актуальности, а еще больше приобрел популярность. Очень многие люди испытывают постоянный стресс, тревожность и оставаться постоянно наедине с этими мыслями очень тяжело. Если у вас есть среди знакомых люди, которых можно считать одинокими, обязательно рассказывайте им о такой инициативе.