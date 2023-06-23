Кому з пенсіонерів припинять нараховувати пенсію на карту: чергова заява від ПФУ

Під час війни значно збільшилася кількість фінансових моніторингів та інших схожих перевірок. Державний бюджет дуже обмежений, а відтак вирішено ретельніше слідкувати за тим, чи з нього коректно розподіляються кошти. Наприклад, Пенсійний Фонд України тепер значно частіше перевіряє дані всіх отримувачів пенсії, і може припинити її нарахування при виявленні певних нюансів. То за яких умов можна втратити виплати? Розповідаємо.

Є три основні причини через які пенсію нараховувати не будуть

В деяких випадках пенсію можуть лише тимчасово “заморозити”, тоді як в інших повністю припинити її нарахування. Ось, коли пенсію припинять:

Якщо пенсіонер отримував пенсію на підставі “липових” документів. Наприклад, ним було надано недостовірні дані про стаж, зарплату тощо. В такому випадку пенсію припинять нараховувати. Також це стосується тих, хто отримує соціальні виплати у зв’язку з інвалідністю. Подібних осіб теж ретельніше перевіряють, і серед них нерідко виявляються ті, хто довідку про інвалідність банально підробив. Їх позбавлять виплат. Пенсіонер переїхав на ПМЖ закордон. У даній ситуації є два варіанти розвитку подій. Перший — це коли пенсіонер повідомляє про своє рішення до Міграційної служби, отримує останню пенсію та припиняє її отримувати. Другий — це коли пенсіонер закордоном продовжує отримувати пенсію. Це можливо якщо в країні куди особа переїжджає подібне передбачено законодавством. Пенсіонер помер.

В останньому випадку родичі померлого мають право на разову допомогу еквіваленту трьом пенсіям.

Також, пенсії можуть тимчасово заморозити, якщо особа не приходить за виплатою на Укрпошту протягом 6 місяців. Або протягом такого ж періоду не користується пенсійними грішми, які накопичились на її банківській картці. Щоб розблокувати надходження пенсії, потрібно буде йти у Пенсійний Фонд і писати відповідну заяву.