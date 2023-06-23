Кому из пенсионеров перестанут начислять пенсию на карту: очередное заявление от ПФУ

Во время войны значительно увеличилось количество финансовых мониторингов и других подобных проверок. Государственный бюджет очень ограничен, а значит, решено тщательнее следить за тем, корректируются ли из него средства. Например, Пенсионный Фонд Украины теперь гораздо чаще проверяет данные всех получателей пенсии, и может прекратить ее начисление при выявлении определенных нюансов. Так при каких условиях можно потерять выплаты? Рассказываем.

Есть три основных причины по которым пенсию начислять не будут

В некоторых случаях пенсию могут только временно “заморозить”, в то время как в других полностью прекратить ее начисление. Вот когда пенсию прекратят:

Если пенсионер получал пенсию на основании “липовых” документов. Например, им были предоставлены недостоверные данные о стаже, зарплате и т.д. В таком случае пенсию перестанут начислять. Также это касается тех, кто получает социальные выплаты по инвалидности. Подобных лиц тоже более тщательно проверяют, и среди них нередко оказываются те, кто справку об инвалидности банально подделал. Их лишат выплат. Пенсионер переехал на ПМЖ заграницу. В данной ситуации есть два варианта развития событий. Первый – это когда пенсионер сообщает о своем решении в Миграционную службу, получает последнюю пенсию и прекращает ее получать. Второй — это когда пенсионер за границей продолжает получать пенсию. Это возможно, если в стране куда лицо переезжает подобное предусмотрено законодательством. Пенсионер скончался.

В последнем случае родственники умершего имеют право на разовую помощь эквиваленту трем пенсиям.

Также пенсии могут временно заморозить, если лицо не приходит за выплатой на Укрпочту в течение 6 месяцев. Или в течение такого же периода не пользуется пенсионными деньгами, которые накопились на банковской карточке. Чтобы разблокировать поступление пенсии, нужно будет идти в Пенсионный Фонд и писать соответствующее заявление.