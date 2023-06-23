В Дія з’явиться одразу 5 нових послуг: анонс від Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск одразу п’яти нових послуг в додатку та на порталі Дія.

Вже найближчим часом будуть доступні наступні послуги: відшкодування вкладів, розмитнення авто, зміна місця проживання, перереєстрація транспортних засобів та документи про освіту. Розповідаємо детальніше про нові можливості.

В офіційному повідомленні Мінцифри говориться, що сервіс доповнять одразу п’ятьма популярними сервісами. Це допоможе забути про черги та мінімізувати корупційну складову.

Отож вже найближчим часом українці отримають доступ до наступних послуг.

Відшкодування вкладів

Ця послуга буде цікава вкладникам збанкрутілих фінансових установ. Вкладники зможуть подати відповідну заяву онлайн. Ця послуга розробляється в співпраці зі спеціалістами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Розмитнення автомобілів

Друга послуга — це розмитнення авто. Зробити це можна буде в декілька кліків. Але є й деякі нюанси, зараз команда Мінцифри допрацьовує законопроєкт після чого його повинна погодити Верховна Рада України.

Зміна місця проживання

Не менш важливою новинкою стане зміна місце проживання в автоматичному режимі. Це відбуватиметься при зміні статусу в реєстрі.

Перереєстрація автомобіля при купівлі/продажу

В найближчій перспективі продавець та покупець отримають можливість сформувати договір в додатку та підписати його після автоматизованої перевірки Головним сервісним центром. Це можна буде зробити лише за декілька кліків та за допомогою QR-коду.

Документи про освіту

Тепер українці зможуть скористатися атестатами та дипломами при вступі в вищі навчальні заклади або при працевлаштуванні.

Також недавно стало відомо, що в Дія можна буде закрити ФОП в кілька кліків.

І ще, в ніч з 22 на 23 червня сервіс Дія був тимчасово недоступним. В цей час в систему додавали ще один дата-центр, це значно покращить швидкість роботи додатку та веб-порталу.