Для одиноких людей запустили важливий соціальний проєкт: подібного ще не було

В Україні є дуже багато одиноких людей і мова не про тих, хто не має своєї половинки, але має цікавий колектив та гарних друзів. А про тих, хто дійсно самотній: про одиноких пенсіонерів, про людей з інвалідністю, які більшість часу проводять на самоті. Про матерів-одиночок, які опинилися у скрутному становищі. Для всіх цих осіб діє соціальний проєкт “Мій телефонний друг”. Він був запущений ще за часів пандемії, коли люди місяцями сиділи вдома. Ініціатором проєкту виступила організація ЮНІСЕФ.

В чому сенс проєкту?

За допомогою цього проєкту кожен самотній українець може знайти свого телефонного друга. Для цього потрібно зареєструватися у програмі, і за кожним зареєстрованим номером буде закріплений волонтер. Він телефонуватиме особі мінімум двічі на тиждень та спілкуватиметься з нею мінімум по 15 хвилин, на теми, які обом цікаві. Щоб співрозмовникам дійсно було комфортно спілкуватися, волонтерів ретельно підбиратимуть спираючись на низку різних критеріїв.

Щоб зареєструватись у програмі потрібно зателефонувати за номером 0 800 202 147 (в будні з 12:00 до 20:00).

Також в даному проєкті можна зареєструватися не лише, як одинока людина, яка шукає співбесідника, а й як волонтер.

За час поки існує цей проєкт, майже 5000 самотніх людей знайшли своїх телефонних друзів. Сумарно було здійснено понад 90 тисяч дзвінків. Психологи кажуть, що це прекрасна ініціатива, яку потрібно лише розвивати. Інколи кілька хвилин душевної розмови для самотньої людини можуть стати, як ковток свіжого повітря. Під час війни цей проєкт не втратив своєї актуальності, а ще більше набув популярності. Дуже багато людей відчувають постійний стрес, тривожність і залишатися постійно наодинці з цими думками дуже важко. Тож якщо у вас є серед знайомих люди, яких можна вважати одинокими, обов’язково розповідайте їм про таку ініціативу.