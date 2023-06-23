ASUS Zenfone 10: відомі характеристики багатообіцяючого смартфона

ASUS Zenfone 10 стане не просто компактним суперфлагманом з дуже крутою камерою, але ще й справжнім монстром автономності. Характеристики одного з найцікавіших смартфонів 2023 розкрив німецький ресурс WinFuture.de.

Залізним серцем новинки стане Snapdragon 8 Gen 2, найпотужніший чіп Qualcomm. Компанію йому становитиме 8 або 16 ГБ оперативної пам’яті. Місткість накопичувача – 256 або 512 ГБ, з можливістю розширення за рахунок картки microSD.

Cмартфон отримає несподівано невеликий для флагмана 5,9-дюймовий екран з кадровою частотою 120 Гц. При цьому всередині буде батарея на 5000 мА*год. Отже можна сміливо розраховувати на 1,5–2 дні автономної роботи. Справа в тому, що той же Galaxy S23 з більшим 6,1-дюймовим екраном і акумулятором всього на 3900 мА*ч показує дуже хорошу автономність. Так що у ASUS Zenfone 10 є всі шанси стати довготривалим флагманом 2023 року.

Також відомо, що смартфон буде подвійна тильна камера з головним сенсором на 200 Мп і шириком на 8 Мп. Спереду розмістять селфі-камеру на 32 Мп.

Що ще? Обіцяють тридіапазонний модуль Wi-Fi, 3,5-міліметровий джек для дротових навушників та захист IP68.