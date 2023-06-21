Это касается всех: при начислении пенсий часть дохода не будут учитывать 

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что если работник получал более низкую зарплату во время войны или карантина, то он может не учитывать ее при оформлении пенсии, чтобы не снизить общие показатели.

Сообщается, что невыгодный заработок во время действия военного положения не будет учитываться при расчете пенсии, чтобы не снизить ее сумму. Это касается всех застрахованных лиц, которые получают меньшую зарплату чем до войны.

В прошлом году Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” дополнили нормой в соответствии с которой можно исключить невыгодные месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его отмены. Конечно, если такое действие является целесообразным для того или иного пенсионера.

Добавим, что такая возможность была доступна и раньше — после начала карантина из-за пандемии Covid-19 в 2020 году. Таким образом месяцы работы во время карантина и войны будут учитываться при начислении страхового стажа, но уровень зарплаты, если он ниже по сравнению с другими периодами, можно не учитывать при расчете пенсионной выплаты.

В Пенсионном фонде добавляют, что возможность исключения месяцев с невыгодной заработной платой предусмотрена только для того, чтобы уменьшить негативное влияние карантина и военного положения на будущую пенсию.

Такая оптимизация дохода предусматривает возможность исключить из расчета зарплаты периода до 60 месяцев подряд, но не более 10% от общего количества страхового стажа.

После того как будет проведена “оптимизация” период, за который начисляется заработная плата для получения пенсии, не может быть меньше 60 календарных месяцев или пять лет.

Напомним, что в июне этого года в Украине прошел масштабный перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Средняя сумма прибавки составила 221 гривну. Но пенсионеры получили эту выплату в трехкратном размере (за апрель, май и июнь). Это связано с особенностями обмена данными между государственными реестрами.