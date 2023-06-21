Як українців обманюють на гроші в ресторанах: 4 розповсюджені схеми

Персонал в ресторанах може штучно збільшити суму в чеку. Для цього давно придумані різноманітні схеми. Розповідаємо, як українців дурять в ресторанах та на що звернути увагу, щоб не переплатити.

Законом України про захист прав споживачів передбачено, що ресторан повинен чітко вказувати вартість кожної страви в меню. Але деякі заклади умисно збільшують вартість послуги, додаючи в рахунок певні платежі без згоди клієнта.

Для прикладу, в рахунок можуть включати плату за музику або оплату обслуговування. Такі “послуги” часто додають в рахунок без попереднього про це повідомлення клієнта. Якщо гості закладу не звернуть увагу на це, то м доведеться заплатити більше, ніж очікувалося.

І це далеко не все, хоч ці схеми напевне найпоширеніші.

Не менш популярною є й інша схема — недолив та недоважування. Найчастіше порції в тарілки накладають не за вагами, а на око. Тож порції досить рідко відповідають вказаним в меню розмірам.

Для прикладу, гості можуть заказати кілька порцій піци на певну кількість грамів. Їх можуть розкласти на тарілки, а на кілька великих блюд та поставити на загальний стіл. А цей спосіб може застосовуватися до більшості страв. Ще одна хитрість якою активно користуються бармени — недолив напоїв.

Звісно, ходити з вагами до ресторану — це точно не варіант. Але варто звертати увагу на вагу порції, вказану в меню. До того ж краще обирати заклади з хорошою репутацією, хоча від шахрайських схем не застрахований ніхто.

Тож варто бути обачним, адже нас намагаються обманювати повсюди: від ринків та супермаркетів до закладів харчування.

Нагадаємо, що вже з липня в України зростуть ціни на борошно та відповідно хліб. Очікується здорожчання на 7-10%, але підвищення цін буде лише після збільшення вартості автомобільного палива.