Це стосується всіх: при нарахуванні пенсій частину доходу не враховуватимуть 

В Пенсійному фонді Україні повідомили, що якщо працівник отримував більш низьку зарплату під час війни або карантину, то він може не враховувати її при оформленні пенсії, щоб не знизити загальні показники.

Повідомляється, що невигідний заробіток під час дії воєнного стану не буде враховуватися під час розрахунку пенсії, щоб не знизити її суму. Це стосується всіх застрахованих осіб, які отримують меншу зарплату ніж до війни.

Торік Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” доповнили нормою відповідно для якої можна виключити невигідні місяці заробітної плати, яка нарахована в період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування. Звісно, якщо така дія є доцільною для того чи іншого пенсіонера.

Додамо, що така можливість була доступна і раніше — після початку карантину через пандемію Covid-19 у 2020 році. Таким чином місяці роботи під час карантину та війни будуть враховуватися при нарахуванні страхового стажу, але рівень зарплати, якщо він нижчий порівняно з іншими періодами, можна не враховувати під час розрахунку пенсійної виплати.

В Пенсійному фонді додають, що можливість виключення місяців з невигідною заробітною платою передбачена лише для того, щоб зменшити негативний вплив карантину та воєнного стану на майбутню пенсію.

Така оптимізація доходу передбачає можливість виключити із розрахунку зарплати періоду до 60 місяців підряд, але не більше 10% від загальної кількості страхового стажу.

Після того як буде проведена “оптимізація” період, за який нараховується заробітна плата для отримання пенсії, не може бути меншою за 60 календарних місяців або п’ять років.

Нагадаємо, що в червні цього року в Україні пройшов масштабний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Середня сума надбавки склала 221 гривню. Але пенсіонери отримали цю виплату в трикратному розмірі (за квітень, травень та червень). Це пов’язано з особливостями обміну даними між державними реєстрами.