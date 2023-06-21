Многим украинцам могут заморозить пенсию: что делать в таком случае?

Из-за войны очень многие пенсионеры сменили место жительства. Некоторые уехали в другие регионы, есть и многие уехавшие за границу. Если по каким-то причинам лицо не забирает из почты свою пенсию, или же не снимает деньги с пенсионного счета, карту могут заблокировать. Пенсию замораживают, если пенсионер не касается своих денег более 6 месяцев. Иногда такое случается даже не потому, что лицо уехало и банально не имеет доступа к отделению Укрпочты или банкоматов. Иногда в подобное попадают люди, решившие накапливать пенсионные выплаты. Так что делать, если вам вдруг перестали начислять пенсию?

Как возобновить выплаты пенсии?

Во-первых, если средства вам поступают на банковскую карту, то найдите возможность хотя бы раз в месяц пополнять с нее мобильный счет или делать хотя бы минимальную покупку в магазине. Так можно будет избежать блокировки. Если же карту заблокировали, то придется обращаться в отделение Пенсионного Фонда, чтобы подтверждать свое лицо и возвращать все обратно.

“Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается“, – рассказала заместитель руководителя Минсоцполитики Дарья Марчак.

Окончательно прекратить выплату пенсий могут только в следующих случаях:

Смерть личности. Неправдивые сведения о стаже и размере зарплаты (липовые справки). Переезд за границу на ПМЖ. В таком случае нужно сообщить о своем решении в Миграционную службу и получить единовременную финальную выплату в размере нескольких пенсий. Также здесь могут быть исключения. Лицо может продолжать получать выплаты за границей, если в законодательстве другой страны подобное предусмотрено.

Если же вы поехали заграницу только на год, и не забирали все это время свою пенсию, то по приезду должны обратиться в Пенсионный Фонд и написать соответствующее заявление. Вам выплатят всю накопившуюся сумму за один раз. Если пенсионер отсутствовал больше года, то выплатят накопившуюся за год сумму, а остальное равными частями будут доначислять ежемесячно до основной пенсии.