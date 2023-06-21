Багатьом українцям можуть заморозити пенсію: що робити у такому випадку?

Через війну дуже багато пенсіонерів змінили місце проживання. Дехто виїхав у інші регіони, є й багато тих хто поїхав закордон. Якщо з якихось причин особа не забирає з пошти свою пенсію, або ж не знімає гроші з пенсійного рахунку, картку можуть заблокувати. Пенсію заморожують, якщо пенсіонер не торкається своїх грошей більше ніж 6 місяців. Інколи таке трапляється навіть не тому, що особа виїхала і банально немає доступу до відділення Укрпошти чи банкоматів. Іноді у подібне потрапляють люди, які вирішили накопичувати пенсійні виплати. То що робити, якщо вам раптово перестали нараховувати пенсію?

Як відновити виплати пенсії?

По-перше, якщо кошти вам надходять на банківську картку, то знайдіть можливість бодай раз у місяць поповнювати з нього мобільний рахунок, чи робити хоча б мінімальну покупку в магазині. Так можна буде уникнути блокування. Якщо ж картку заблокували, то доведеться звертатися у відділення Пенсійного Фонду, щоб підтверджувати свою особу і повертати все назад.

“Якщо пенсіонер з’являється і підтверджує своє обличчя, то нарахування та виплата пенсії триває”, – розповіла заступник керівника Мінсоцполітики Дарина Марчак.

Остаточно припинити виплату пенсій можуть лише у наступних випадках:

Смерть особи. Неправдиві відомості про стаж та розмір зарплати (липові довідки). Переїзд закордон на ПМЖ. В такому випадку потрібно повідомити про своє рішення у Міграційну службу й отримати одноразову фінальну виплату у розмірі кількох пенсій. Також тут можуть бути винятки. Особа може продовжувати отримувати виплати закордоном, якщо у законодавстві іншої країни подібне передбачено.

Якщо ж, ви поїхали закордон лише на рік, і не забирали весь цей час свою пенсію, то по приїзду маєте звернутися до Пенсійного Фонду і написати відповідну заяву. Вам виплатять всю накопичену суму за один раз. Якщо пенсіонер був відсутнім більше як рік, то виплатять суму, що накопичилась за рік, а решту рівними частинами дораховуватимуть щомісяця до основної пенсії.