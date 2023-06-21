Минэкономики готовит очередные изменения по мобилизации и бронированию: коснется двух категорий граждан

В Украине идет мобилизация вокруг которой закручено очень много законов и правил. Все они постоянно усовершенствуются и обновляются. В частности, недавно было утверждено, что процедура бронирования военнообязанных должна длиться не более 25 дней. До этого этот процесс мог занять несколько месяцев и все равно завершиться не успешно. В Министерстве экономики подняли еще один важный вопрос. А именно возможность бронировать ФЛП-ов и гиг-специалистов. Это в первую очередь касается ИТ-сферы, работники которой часто оформлены именно как ФЛП.

В скором времени ИТ-компании смогут бронировать работников

“Мы знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации. Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях закона. Уже есть определенные наработки, но пока на рабочем уровне“, — IT Ukraine Legal Conference сообщил директор Департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко.

Теперь компании достаточно подпадать всего лишь под три параметра, чтобы иметь возможность бронировать военнообязанных специалистов.

Среди условий:

Принадлежность к ИТ-индустрии. Средняя зарплата работников не менее 1200 евро (или гривневая сумма эквивалентна этой по актуальному курсу). Среднесписочное количество трудоустроенных не менее 9 человек.

Компании, отвечающие этим требованиям, могут забронировать до 50% военнообязанных работников.

Что касается всех других предприятий, то они могут забронировать тоже не более 50% военнообязанных сроком на 6 месяцев. Чтобы это сделать, компания должна платить налоги на сумму не менее 1,5 миллиона евро в год. Предприятие должно иметь важное стратегическое значение для экономики страны или отдельного региона. Не должно быть никаких долгов перед государством и зарплата работников должна быть выше средней в регионе.