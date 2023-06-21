Мінекономіки готує чергові зміни щодо мобілізації та бронювань: торкнеться двох категорій громадян

В Україні триває мобілізація навколо котрої закручено дуже багато законів та правил. Всі вони постійно вдосконалюються та оновлюються. Зокрема, не так давно було затверджено, що процедура бронювання військовозобов’язаних має тривати не більше 25 днів. До цього цей процес міг тривати кілька місяців і все одно завершитися не успішно. Наразі у Міністерстві економіки підняли ще одне важливе питання. А саме можливість бронювати ФОП-ів та гіг-спеціалістів. Це в першу чергу стосується ІТ-сфери, працівники якої часто оформлені саме, як ФОП.

Невдовзі ІТ-компанії зможуть бронювати працівників

“ІТ-галузь – одна з найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП – це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи. У законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації. Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Уже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні“, – IT Ukraine Legal Conference повідомив директор Департаменту економіки безпеки й оборони Мінекономіки Сергій Сметанко.

Відтепер компанії достатньо підпадати всього лиш під три параметри, щоб мати змогу бронювати військовозобов’язаних спеціалістів.

Серед умов:

Приналежність до ІТ-індустрії. Середня зарплата працівників не менше ніж 1200 євро (або гривнева сума еквівалентна цій за актуальним курсом). Середньооблікова кількість працевлаштованих не менше 9 осіб.

Компанії, які відповідають цим вимогам, можуть забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Стосовно всіх інших підприємств, то вони можуть забронювати теж не більше ніж 50% військовозобов’язаних терміном на 6 місяців. Щоб мати змогу це зробити компанія повинна сплачувати податки на суму не менше 1,5 мільйона євро в рік. Підприємство повинне мати вагоме стратегічне значення для економіки країни або окремого регіону. Не повинно бути жодних боргів перед державою і зарплата працівників має бути вищою ніж середня в регіоні.