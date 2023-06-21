Астролог назвал месяцы и точные даты, которые станут наиболее смертоносными с начала войны

Астрологи, эзотерики и подобного рода специалисты уже много раз составляли разные прогнозы для Украины и мира. В них говорится, что ждет украинцев в ходе полномасштабной войны. Иногда это хорошие прогнозы, но нередко и предупреждение о большой опасности. Появился еще один такой прогноз от астролога и эзотерика Яны Тимощук. Она является профессионалом своего дела и автором уникальной методики прогнозирования. Тимощук предупреждает украинцев о том, что июль станет самым тяжелым в войне. Опасные ситуации будут продолжаться до конца 2023 года, но именно в июле произойдет пик опасности, так что следует быть очень осторожными.

В июле может быть три очень сильных удара

“Может быть заморозка наступления или остановка. Карты показывают, что может быть три сильнейших удара. Это связано больше с башнями или станциями, здесь будет борьба. Вообще, смертоносный июль месяц. Удары продолжаются и будут потери“, — сказала астролог.

Наибольшие перемены и опасности ждут украинцев в период с конца июня по середину июля.

“Транзит Марса – это очень большая энергия, направленная на войну, агрессию, борьбу. С 10 июля по 26 августа Марс будет работать в Деве. В этот период нужно будет проанализировать все свои ошибки. С июня и до конца июля могут увеличиться ракетные обстрелы”. 21 июня – очень сильный энергетический день, 26 июня тоже. Вообще, эти 2 месяца лета самые “жаркие” с точки зрения энергии“, — сказала астролог.

Также есть общий прогноз для украинцев на ближайшие месяцы

В течение второго и третьего месяца лета будут проходить разнообразные транзиты планет. Они будут влиять на финансы, здоровье, успех и многие другие аспекты жизни. Вот что говорит по этому поводу Тимощук. С 27 июня по 10 июля состоится транзит планет через созвездие Рак.

“Это будут денежные ограничения. Максимально пытайтесь сохранить финансы и не занимайтесь инвестициями”, – говорит Тимощук.

До 27 июня следует подумать о мотивации и вдохновении. Это период для искренних эмоций. Все потому, что будет наблюдаться Меркурий во Льве. С 5 июня по 8 октября будет Венера во Льве.

“В настоящее время люди будут становиться более эгоистичными. Каждый будет преследовать свои интересы“, — добавила Тимощук.

Также астрологиня назвала наиболее энергетически мощные дни июля:

4 июля будет мощное Полнолуние. 5 июля – чрезвычайно эмоциональный и положительный день так что воспользуйтесь этим, чтобы наполниться хорошей энергетикой. 17 июля – Молодой месяц.

В эти дни стоит попробовать медитировать, или просто вычищать голову и дом от хлама.