Астролог назвав місяці та точні дати, які стануть найбільш смертоносними від початку війни

Астрологи, езотерики та подібного роду спеціалісти вже безліч разів складали різноманітні прогнози для України та світу. В них говориться про те, що чекає українців в ході повномасштабної війни. Інколи це гарні прогнози, але нерідко й попередження про велику небезпеку. Наразі з’явився ще один такий прогноз від астролога та езотерика Яни Тимощук. Вона є професіоналом своєї справи та автором унікальної методики прогнозування. Тимощук попереджає українців про те, що липень стане найважчим у війні. Небезпечні ситуації триватимуть до кінця 2023 року, але саме в липні трапиться пік небезпеки, тож варто бути дуже обережними.

В липні може бути три дуже сильних удари

“Може бути заморозка наступу або зупинка. Карти показують, що може бути три найсильніші удари. Це пов’язано більше з вежами або станціями, тут буде боротьба. Взагалі, смертоносний місяць липень. Удари тривають і будуть втрати”, – сказала астролог.

Найбільші переміни та небезпеки чекають на українців у період з кінця червня до середини липня.

“Транзит Марса – це дуже велика енергія, яка спрямована на війну, агресію, боротьбу. З 10 липня по 26 серпня Марс працюватиме у Діві. У цей період треба буде проаналізувати усі свої помилки. З червня і до кінця липня можуть збільшитися ракетні обстріли. 21 червня – дуже сильний енергетичний день, 26 червня теж. Взагалі, ці 2 місяці літа “найспекотніші” з погляду енергії”, – сказала астролог.

Також є загальний прогноз для українців на найближчі місяці

Протягом другого і третього місяця літа будуть відбуватися різноманітні транзити планет. Вони впливатимуть на фінанси, здоров’я, успіх та багато інших аспектів життя. Ось, що каже з цього приводу Тимощук. З 27 червня по 10 липня відбудеться транзит планет через сузір’я Рак.

“Це будуть грошові обмеження. Максимально намагайтеся зберегти фінанси та не займайтеся інвестиціями“, – каже Тимощук.

До 27 червня варто подумати про мотивацію та натхнення. Це період для щирих емоцій. Все через те, що спостерігатиметься Меркурій у Леві. З 5 червня по 8 жовтня буде Венера у Леві.

“У цей час люди ставатимуть більш егоїстичними. Кожен переслідуватиме свої інтереси“, – додала Тимощук.

Також астрологиня назвала найбільш енергетично потужні дні липня:

4 липня буде потужна Повня. 5 липня — надзвичайно емоційний та позитивний день тому скористайтесь цим, щоб наповнитись гарною енергетикою. 17 липня — Молодий місяць.

В ці дні варто спробувати медитувати, або ж просто вичищати голову і дім від непотребу.