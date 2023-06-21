Не только разогрев пищи: о каких возможностях микроволновой печи украинцы не знают

Практически в каждом доме есть микроволновка. 99% людей точно используют ее только для разогрева пищи, размораживания продуктов и возможно еще для приготовления несложных блюд, например, яичницы. Но оказывается микроволновка способна на множество других полезных вещей. Об уникальных функциях микроволновки написали эксперты во французском издании Sante Plus.

7 функций микроволновки

Вот, как еще можно использовать микроволновку.

Вспенить молоко. Чтобы получить хорошую пенку для кофе, не обязательно покупать дорогую кофеварку. Налейте немного молока в стеклянную емкость и поставьте в микроволновку на минуту. После этого извлеките стакан с молоком, накройте его крышкой и изрядно потрясите в течение двадцати секунд. Бомбезная пенка готова. Чистка чеснока. Поместите чеснок на 20-30 секунд в микроволновку и скорлупа сама отпадет от зубчиков. Приготовление бобовых. Чтобы чечевица, фасоль и другие бобовые были вкусными перед приготовлением, их нужно надолго замочить, или же поместить в микроволновку. В случае с микроволновкой, то достаточно будет залить бобовые водой, добавить немножко соды и поместить в микроволновку на 10 минут. Затем оставить их еще на 10 минут просто постоять. Поджарить орехи. Микроволновая с этим справится не хуже духовки. Просто поставьте в нее орехи на две-три минуты и все готово. Дезинфекция кухонных досок. Протрите доску лимоном и поместите на 1 минуту в микроволновку на максимальную мощность. Все микробы и бактерии будут убиты. Дезинфекция губки. Идентична история, только губку предварительно нужно поместить в раствор воды и 2 ст. ложки уксуса или лимонного сока. После этого опять же 1 минута в микроволновке. Легко выжать сок. Если хотите получить абсолютно весь сок из цитрусовых, то поместите их на 30 секунд в микроволновку.

Надеемся эти советы станут для вас полезными.