Не лише розігрів їжі: про які можливості мікрохвильової печі українці не знають

Практично в кожному домі є мікрохвильова піч. 99% людей точно використовують її лише для розігрівання їжі, розморожування продуктів і можливо ще для приготування якихось нескладних страв, наприклад, яєчні. Та виявляється мікрохвильова здатна на безліч інших корисних речей. Про унікальні функції мікрохвильової печі написали експерти у французькому виданні Sante Plus.

7 функцій мікрохвильової печі

Ось, як ще можна використовувати мікрохвильову піч.

Спінити молоко. Щоб отримати гарну пінку для кави не обов’язково купувати дорогу кавоварку. Налийте трохи молока у скляну місткість і поставте у мікрохвильову піч на хвилину. Після цього вийміть склянку з молоком, накрийте її кришкою і добряче потрясіть впродовж двадцяти секунд. Бомбезна пінка готова. Чистка часнику. Помістіть часник на 20-30 секунд у мікрохвильову і шкарлупа сама відпаде від зубчиків. Приготування бобових. Щоб сочевиця, квасоля та інші бобові були смачні перед приготуванням їх потрібно надовго замочити, або ж помістити у мікрохвильову. У випадку з мікрохвильовою піччю, то достатньо буде залити бобові водою, додати трішки соди й помістити у мікрохвильову на 10 хвилин. Потім залишити їх ще на 10 хвилин просто постояти. Підсмажити горіхи. Мікрохвильова з цим впорається не гірше духовки. Просто поставте в неї горіхи на дві-три хвилини й все готово. Дезінфекція кухонних дощок. Протріть дошку лимоном і помістіть на 1 хвилину в мікрохвильову на максимальну потужність. Всі мікроби та бактерії будуть вбиті. Дезінфекція губки. Ідентична історія, лише губку попередньо треба помістити у розчин води та 2 ст. ложки оцту або лимонного соку. Після цього знову ж 1 хвилина у мікрохвильовій. Легко вичавити сік. Якщо хочете отримати абсолютно весь сік з цитрусових, то помістіть їх на 30 секунд у мікрохвильову.

Маємо надію ці поради стануть для вас корисними.