Успейте купить: в Украине запретят производить и продавать популярный товар

На днях стало известно, что Верховная рада приняла проект в котором речь идет о запрете изготовления и реализации товаров, содержащих ртуть. Сейчас документ находится у Президента и ждет его подписи. По предварительным данным, “ртутная” продукция полностью должна исчезнуть с прилавков до конца года и больше там не появляться.

Какие продукты содержат ртуть?

Ртуть чаще всего используют в различных промышленных отраслях и научных исследованиях. Чаще всего ртуть содержится в следующих изделиях:

Градусники. Ртутные термометры есть чуть ли не в каждом доме. Сейчас в продаже много безопасных альтернатив, но львиная доля украинцев все еще предпочитает старый и привычный ртутный термометр. Так вот их с нового года в продаже уже не будет. Устройства для измерения давления. Есть специальные барометры, измеряющие давление и имеющие в составе ртуть. Их используют ученые и метеорологи. Пока эти устройства уже активно заменяют электронными и это верно, ведь скоро их нигде не возможно будет найти. Опыты в химических лабораториях. Ртуть часто используют в качестве реагента или катализатора при опытах с аналитической и физической химией. Электролиз. И напоследок ртуть частенько используется в различных электролитических процессах. К примеру, для получения металлов из солей.

Теперь все эти товары и процессы будут под запретом.

О чем именно идет речь в законе?

Документ предусматривает полный запрет на экспорт, импорт и производство ртути. Подобная практика уже давно распространена во многих странах. Все эти устройства и процессы очень легко заменить современными электронными и безопасными изделиями.

Отказываясь от ртути, Украина таким образом присоединяют к так называемой Минаматской конвенции.

“Присоединение к Минаматской конвенции о ртути не повлияет на деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины“, – говорится в документе.