Встигніть придбати: в Україні заборонять виготовляти та продавати популярний товар

Днями стало відомо, що Верховна рада прийняла закопроєкт в котрому йдеться про заборону виготовлення та реалізації товарів, які містять ртуть. Наразі документ знаходиться у Президента та чекає на його підпис. За попередніми даними “ртутна” продукція повністю має зникнути з прилавків до кінця року і більше там не з’являтися.

Які товари містять ртуть?

Ртуть найчастіше використовують у різноманітних промислових галузях та в наукових дослідженнях. Найчастіше ртуть міститься у таких виробах:

Градусники. Ртутні термометри є чи не в кожному будинку. Наразі в продажі є багато безпечних альтернатив, але левова частка українців все ще надає перевагу старому і звичному ртутному термометру. Так от, їх з нового року в продажі вже не буде. Пристрої для вимірювання тиску. Є спеціальні барометри, які вимірюють тиск і мають в складі ртуть. Їх використовують науковці та метеорологи. Наразі ці пристрої вже активно замінюють електронними і це вірно, адже скоро їх ніде не можливо буде знайти. Досліди в хімічних лабораторіях. Ртуть часто використовують у якості реагента або каталізатора при дослідах з аналітичною і фізичною хімією. Електроліз. І наостанок ртуть частенько використовують у різноманітних електролітичних процесах. Наприклад, для отримання металів із солей.

Тепер всі ці товари та процеси будуть під забороною.

Про що саме йдеться у законі?

Документ передбачає повну заборону на експорт, імпорт та виробництво продукції, яка містить ртуть. Подібна практика вже давно поширена у багатьох країнах світу. Всі ці пристрої і процеси дуже легко замінити сучасними електронними та цілком безпечними виробами.

Відмовляючись від ртуті Україна таким чином приєднують до так званої Мінаматської конвенції.

“Приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть не вплине на діяльність оборонно-промислового комплексу України”, – йдеться у документі.