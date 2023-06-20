ПриватБанк видає банкноти, які потім не хочуть приймати: пояснення установи

Останнім часом скандал навколо того, що обмінники та банки не приймають валюту, лише розгортається. Все більше подібних випадків трапляється абсолютно у кожному місті України. І ще б нічого, якби відмова була аргументованою, або ж банкноти мали сліди сильного зношення чи пошкодження. Та інколи бувають ситуації, коли банк відмовляє без будь-яких явних на те причин. Подібним поділилися користувачі на сайті Мінфіну.

Одна з таких історій трапилася в столиці

Коментар написала жінка, яка хотіла обміняти у відділенні Приватбанку кілька доларових купюр, частину з яких просто було забраковано.

“Обслуговуємося у відділенні Приватбанку за адресою: вул. Милославська, 43, Київ. Минулого року в цьому відділенні отримали долари. Нещодавно була необхідність поповнити рахунок. З 45 купюр 7 не прийняли. Жодних ознак зношення, що описані в постанові НБУ ці купюри не мали. Попросили надати усне чи то письмове роз’яснення, що не так з цими купюрами. Касир відмовилась надати роз’яснення”, – пише користувачка.

Далі в коментарі йдеться про те, що клієнтка зверталася за роз’ясненням до керівництва відідлення, але не отримала жодного пояснення і долари звісно ж ніхто не прийняв. На гарячій лінії жінці пояснили, що вони не можуть допомогти у даному питанні, і що це виключно у компетенції касира, приймати або не приймати купюри.

“При такому відношенні до населення та порушенні прав людей, той хто і не хотів їхати з країни, то може переглянути свою думку. Тоді хто буде працювати й забезпечувати ті ж банки, осіб пенсійного віку?”, – підсумувала потерпіла.

Відповідь банку ясності в ситуацію не внесла

“Вітаємо. Нам дуже прикро через те, що ви отримали негативний досвід під час звернення у відділення Банку. Вже звертаємось до вас в особисті повідомлення для того, щоб уточнити ваш контактний номер телефону та деталі ситуації”, – написали представники установи до даного коментаря.