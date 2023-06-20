Ощадбанк будет платить украинцам деньги за выполнение несложных задач: детали инициативы

Ощадбанк хоть и является едва ли не крупнейшим банком Украины, но все же имеет несколько достойных конкурентов. Чтобы удерживать и привлекать новых клиентов финучреждения придумывают разнообразные акции и программы, где люди могут получать бонусы, кэшбеки за покупки или даже реальные деньги. Вот и Ощадбанк решил присоединиться к подобной инициативе. Каждый клиент банка имеет возможность получить 50 гривен и больше за выполнение несложных задач.
Приведи друга – получи деньги
Сбербанк решил платить клиентам деньги за то, что они будут привлекать знакомых пользоваться услугами банка.
“Станьте для своих друзей проводником в мир удобной оплаты с Моей карточкой от Ощада. А за это получайте приятный бонус: по 50 грн. бонусами на ваш счет и счет друга“, — говорится в сообщении банка.
Чтобы выполнить условия задачи, нужно сделать следующее:
- Сформировать уникальную ссылку в чат-боте Ощадбанка и поделиться ею с друзьями, еще не имеющими карточки от данного финучреждения.
- За оформление ими карты вам на счет сразу же придет 50 гривен.
- Как только ваши друзья сделают первую покупку картой на сумму более 300 гривен, то сразу получат также бонус в размере 50 гривен.
Количество приглашенных друзей, и как следствие бонусных денег – неограниченное.
Ощадбанк анонсировал еще одно обновление
Также на днях в Ощадбанке рассказали, что теперь каждый может бесплатно распечатать все документы, касающиеся оплаты за газ в компании Нафтогаз. Сделать это можно в любом терминале Ощадбанка. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно ввести свою фамилию и номер лицевого счета. Услуга действительно полезна и быстро станет популярна среди украинцев. В терминалах можно сразу оплачивать счета за коммунальные.
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