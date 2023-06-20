Ощадбанк будет платить украинцам деньги за выполнение несложных задач: детали инициативы

Ощадбанк хоть и является едва ли не крупнейшим банком Украины, но все же имеет несколько достойных конкурентов. Чтобы удерживать и привлекать новых клиентов финучреждения придумывают разнообразные акции и программы, где люди могут получать бонусы, кэшбеки за покупки или даже реальные деньги. Вот и Ощадбанк решил присоединиться к подобной инициативе. Каждый клиент банка имеет возможность получить 50 гривен и больше за выполнение несложных задач.

Приведи друга – получи деньги

Сбербанк решил платить клиентам деньги за то, что они будут привлекать знакомых пользоваться услугами банка.

“Станьте для своих друзей проводником в мир удобной оплаты с Моей карточкой от Ощада. А за это получайте приятный бонус: по 50 грн. бонусами на ваш счет и счет друга“, — говорится в сообщении банка.

Чтобы выполнить условия задачи, нужно сделать следующее:

Сформировать уникальную ссылку в чат-боте Ощадбанка и поделиться ею с друзьями, еще не имеющими карточки от данного финучреждения. За оформление ими карты вам на счет сразу же придет 50 гривен. Как только ваши друзья сделают первую покупку картой на сумму более 300 гривен, то сразу получат также бонус в размере 50 гривен.

Количество приглашенных друзей, и как следствие бонусных денег – неограниченное.

Ощадбанк анонсировал еще одно обновление

Также на днях в Ощадбанке рассказали, что теперь каждый может бесплатно распечатать все документы, касающиеся оплаты за газ в компании Нафтогаз. Сделать это можно в любом терминале Ощадбанка. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно ввести свою фамилию и номер лицевого счета. Услуга действительно полезна и быстро станет популярна среди украинцев. В терминалах можно сразу оплачивать счета за коммунальные.