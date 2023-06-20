Ощадбанк платитиме українцям гроші за виконання нескладних завдань: деталі ініціативи

Ощадбанк хоч і є чи не найбільшим банком України та все ж має кількох достойних конкурентів. Щоб втримувати й залучати нових клієнтів фінустанови придумують різноманітні акції, та програми де люди можуть отримувати бонуси, кешбеки за покупки чи навіть реальні гроші. От і Ощадбанк вирішив приєднатися до подібної ініціативи. Кожен клієнт банку має можливість отримати 50 гривень і більше за виконання нескладних завдань.

Приведи друга — отримай гроші

Ощадбанк вирішив платити клієнтам гроші за те, що вони залучатимуть знайомих користуватися послугами банку.

“Станьте для своїх друзів провідником у світ зручної оплати з Моєю карткою від Ощада. А за це отримуйте приємний бонус: по 50 грн. бонусами на ваш рахунок та рахунок друга“, – йдеться у повідомленні банку.

Щоб виконати умови завдання потрібно зробити наступне:

Сформувати унікальне посилання в чат-боті Ощадбанку і поділитися ним з друзями, які ще не мають картки від даної фінустанови. За оформлення ними картки вам на рахунок зразу ж прийде 50 гривень. Як тільки ваші друзі зроблять першу покупку карткою на суму більше ніж 300 гривень, то відразу отримають також бонус у вигляді 50 гривень.

Кількість запрошених друзів, і як наслідок бонусних грошей — необмежена.

Ощадбанк анонсував ще одне оновлення

Також днями в Ощадбанку розповіли, що відтепер кожен може безкоштовно роздрукувати всі документи, які стосуються оплати за газ в компанії Нафтогаз. Зробити це можна в будь-якому терміналі Ощадбанку. Для того, щоб скористуватися послугою достатньо ввести своє прізвище та номер особового рахунку. Послуга дійсно корисна і швидко стане популярною серед українців. В терміналах можна відразу ж й оплачувати рахунки за комунальні.