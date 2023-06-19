Штраф до 1 500 злотых: что категорически запрещено делать в Польше даже дома 

Мы привыкли утверждать — “Мой дом — моя крепость”, и дома ограничений не существует. Балкон — не исключение, ведь у нас это часть личного пространства владельца жилья. Однако в Польше есть список ограничений, игнорируя которые можно получить значительный штраф.

Как сообщает издание ukrainianinpoland к таким запретам можно отнести принятие солнечных ванн на балконе. За такой досуг можно получить немалый штраф.

Речь идет о принятии солнечных ванн топлес. Такое поведение лица классифицируется как неприемлемое, поэтому соседи имеют право вызвать полицию. А те в свою очередь составят протокол. Поэтому за такое нарушение есть риск получить штраф в размере 1 500 злотых, это примерно 13 600 гривен по сегодняшнему курсу). Согласитесь, это немалая сумма.

Также могут оштрафовать за непристойные поступки в публичных местах. Иногда можно обойтись замечанием, а иногда дело дойдет до ареста или ограничения свободы.

В то же время принимать солнечные ванны в купальнике законом не запрещено даже на балконе.

Кроме загорания топлес есть еще немало вещей, которые категорически нельзя делать на балконе в Польше. Штрафы за такие нарушения могут быть весьма значительными, хотя сами действий не кажутся значительными. Речь идет о следующем:

выбивание ковров;

разжигание гриля;

курение, но только в случае, если балкон общий;

хранение на балконе слишком тяжелых вещей, которые могут упасть;

развешивание мокрых вещей, с которых стекает вода.

Как видите, даже в такой близкой по культуре стране как Польша есть немало отличий от украинских реалий. Поэтому, чтобы избежать штрафа или даже ареста, стоит еще до поездки в эту страну или любую другую интересоваться законодательными особенностями и общепринятыми общественными нормами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не получить штраф.