Штраф до 1 500 злотих: що категорично заборонено робити в Польщі навіть вдома 

Ми звикли твердити — “Мій дім — моя фортеця”, і вдома обмежень не існує. Балкон — не виключення, адже в нас це частина особистого простору власника житла. Однак в Польщі є список обмежень, ігноруючи які можна отримати значний штраф.

Як повідомляє видання ukrainianinpoland до таких заборон можна віднести прийняття сонячних ванн на балконі. За таке дозвілля можна отримати чималий штраф.

Мова йде про прийняття сонячних ванн топлес. Така поведінка особи класифікується як неприйнятна, тож сусіди мають право викликати поліцію. А ті своєю чергою складуть протокол. Тож за таке порушення є ризик отримати штраф у розмірі 1 500 злотих, це приблизно 13 600 гривень за курсом). Погодьтеся, це чимала сума.

Також можуть оштрафувати за непристойні поступки в публічних місцях. Іноді можна обійтися зауваженням, а подекуди справа дійде до арешту або обмеження волі.

Водночас приймати сонячні ванни в купальнику законом не заборонено навіть на балконі.

Крім загоряння топлес є ще чимало речей, які категорично не можна робити на балконі в Польщі. Штрафи за такі порушення можуть бути досить значними, хоч вони і не здаються суттєвими. Мова йде про наступне:

вибивання килимів;

розпалювання гриля;

куріння, але лише у випадку, якщо балкон загальний;

зберігання на балконі надто важких речей, які можуть впасти донизу;

розвішування мокрих речей, з яких стікає вода.

Як бачите, навіть в такій близькій по культурі країні як Польща є чимало відмінностей від українських реалій. Тож щоб уникнути штрафу чи навіть арешту, варто ще до поїздки в цю країну чи будь-яку іншу цікавитися законодавчими особливостями та загальноприйнятими суспільними нормами, щоб не потрапити в неприємну ситуацію та не отримати штраф.