З 23 червня Київстар закриває одну із найпопулярніших послуг

Популярний мобільний оператор попередив своїх клієнтів про припинення надання однієї зі своїх послуг. Вона стане недоступною вже цієї п’ятниці, 23 червня. Інформація опублікована на сайті оператора зв’язку.

Мова йде про припинення ді послуги “Додатковий пакет програм” в абонентів Домашнього інтернету та тарифів “Усі разом”, які користуються пакетами Київстар ТБ.

Ця послуга дозволяла переглядати ТВ одразу на кількох великих екранах за наявності лише одного основного пакета.

Попри те, що послуга “Додаткового пакета програм” стане недоступною, це не вплине на користування клієнтом пакета “Київстар ТБ”.

В Київстар зазначають, що клієнти все одно матимуть можливість дивитися ТБ на п’яти різних пристроях в будь-якій комбінації: телевізор, ноутбук, планшет або смартфон.

Ці переваги і надалі будуть доступні без доплати. Клієнту достатньо оплатити свій ТВ-пакет, а також комбінувати пристрої для перегляду так, як їм зручно.

Також зазначається, що абоненти, які підключали “Додатковий пакет програм” отримають смс-сповіщення про його відключення. Всі інші умови, в рамках послуги не зазнають змін.

Нагадаємо, що до 31 серпня цього року Київстар ТБ в партнерстві з Gazer проводять акцію “3 місяці Київстар ТБ у подарунок”. В рамках акції ті, хто придбає акційні моделі телевізорів отримають спеціальний доступ до Київстар ТБ на 3 місяці безкоштовно.

Таким чином будуть доступні 52 власні тематичні канали, 53 радіоканали та понад 20 тисяч фільмів та серіалів. Зазначається, що промокод видадуть при покупці разом із чеком при покупці телевізора Gazer в магазинах партнерах.

Щоб скористатися промокодом, достатньо завантажити на свій мобільний пристрій Київстар ТВ, авторизуватися або ньому за номером телефону та ввести промокод. Якщо ви вже користуєтеся Київстар ТВ, то промокод теж можна використати замість оплати.