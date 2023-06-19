Нужно ли бежать в обменники: эксперты сказали, как изменится курс доллара к концу лета

Уже достаточно продолжительный период времени курс доллара приятно удивляет. Гривна укрепилась и продолжает удерживаться на стабильных позициях не пересекая отметки выше 38 гривен за 1 доллар. В последние дни гривна еще укрепилась на 10 копеек, и сейчас доллар во многих обменниках можно купить примерно за 37,30 гривны. Большинство украинцев предстали перед вопросом стоит ли сейчас скупать валюту? Ведь все же, еще недавно были прогнозы, что доллар будет стоить минимум 40 гривен за единицу, а в худших случаях и вовсе все 50. Однако эксперты успокаивают, волноваться нечего. Сейчас ситуация более чем стабильная.

До сентября доллар дорожать не должен

“Лето – это период дефляции, активных поставок на внутренний рынок продовольствия с открытой почвы. Кроме этого, благодаря нашим партнерам, валютные резервы Украины на сегодняшний день достигли 39 миллиардов долларов. Это беспрецедентная цифра за последние 11 лет, поэтому я, откровенно говоря, не вижу сегодня никаких каких-либо серьезных раздражителей для того, чтобы что-то менялось”, — сказал исполнительный директор “Экономического дискуссионного клуба” Олег Пендзин.

Также он добавил, что единственный фактор, который может коренным образом изменить ситуацию — это контрнаступление ВСУ и то, насколько оно будет успешным, или наоборот.

“Мы должны понимать, что на самом деле курс национальной денежной единицы – это уравнение со многими неизвестными. Но если все будет сохраняться примерно в тех соотношениях, которые есть сейчас, мы будем иметь точно до сентября месяца (стабильный курс доллара), а дальше посмотрим”, – добавил он.

К теме добавим, что НБУ ввел новые правила обмена валют. В последнее время в сети появлялась информация о многих скандалах относительно того, что обменники не принимают доллары выпущенные до 1996 года, или имеющие пятна и потертости. Что касается первого варианта, то законом это не предусмотрено и подобная валюта действительна. А что касается пятен и потертостей, то всем у кого есть такие банкноты советуют обращаться в банк и заказывать услугу инкассо.