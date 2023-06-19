Названо професії, які після війни будуть оплачуватися та цінуватися, як ніколи раніше

Війна вже сильно все змінила, але після неї українцям варто готуватися до ще інших змін та трансформацій. Зміни торкнуться абсолютно всіх сфер і в перше чергу ринку праці. Після війни багато спеціалістів, праця яких зараз не є сильно затребуваною стануть найвисокооплачуванішими. Тож, хто зараз саме в пошуку професії, чи думає у якій ніші себе пробувати реалізувати, можуть брати цю інформацію на замітку.

Попит буде на кілька спеціальностей

Звісно, буде велика відбудова, тому логічно, що великий попит спостерігатиметься на будівельників та всіх хто причетний до будівництва, ремонту й облагородження житлових територій. Та окрім них дуже потребуватимуть й менеджерів, а також керівників, які зможуть вести проєкти і водночас комунікувати з іноземцями. Про це розповіла керуюча партнер Havas Creative Group Ukraine Наталія Морозова. Вона сказала, що після перемоги в Україну звідусіль їхатимуть іноземні інвестори. Буде дуже багато міжнародних стартапів та проєктів і потрібні талановиті люди, які зможуть співпрацювати з іноземними компаніями.

“Вже зараз спостерігається помітний інтерес західних компаній до українського ринку. Поки що це можна назвати “заглядають навшпиньки”, але зрозуміло, що вони планують зайти в Україну або розширити свою діяльність, якщо вже були тут. І не лише у сфері будівництва, а у всіх галузях. Також будуть потрібні люди, які вміють і можуть працювати із західним бізнесом, з донорськими організаціями “, – пояснила Морозова.

Також великий попит буде на професійних рекламників і медійників та спеціалістів з комунікації, адже на ринку буде багато компаній, які сильно між собою конкуруватимуть.

Крім вищезазначених, експерт виділила й медиків. Каже, особливо попит зросте на реабілітологів, психологів та психотерапевтів, хоча без роботи не залишиться лікар будь-якої спеціалізації.

“Особливо слід сказати про IT та високі технології. На таких фахівців і раніше був кадровий голод, але після перемоги вони стануть особливо цінними“, – додала спеціалістка.