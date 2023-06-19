Чи треба бігти в обмінники: експерти сказали, як зміниться курс долара до кінця літа

Вже досить тривалий період часу курс долара приємно дивує. Гривня зміцнилася і продовжує втримуватись на стабільних позиціях не перетинаючи позначки вище ніж 38 гривень за 1 долар. Останніми днями гривня ще зміцнилася на 10 копійок, і зараз долар в багатьох обмінниках можна купити приблизно за 37,30 гривень. Більшість українців постали перед питанням чи варто зараз скуповувати валюту? Адже все-таки, ще не так давно були прогнози, що долар коштуватиме мінімум 40 гривень за одиницю, а в гірших випадках й зовсім всі 50. Проте експерти заспокоюють, хвилюватися немає чого. Наразі ситуація більш ніж стабільна.

До вересня долар дорожчати не повинен

“Літо – це період дефляції, активних поставок на внутрішній ринок продовольства з відкритого ґрунту. Крім цього, завдяки нашим партнерам, валютні резерви України на сьогодні досягли 39 мільярдів доларів. Це безпрецедентна цифра за останні 11 років, тому я, відверто кажучи, не бачу сьогодні ніяких якихось серйозних подразників для того, щоб щось змінювалося“, – сказав виконавчий директор “Економічного дискусійного клубу” Олег Пендзин.

Також він додав, що єдиний фактор, який може докорінно змінити ситуацію — це контрнаступ ЗСУ і те наскільки він буде успішним, чи навпаки.

“Ми повинні розуміти, що насправді курс національної грошової одиниці – це рівняння з багатьма невідомими, але, якщо все буде зберігатися приблизно в тих співвідношеннях, які є зараз, ми будемо мати точно до вересня місяця (стабільний курс долара), а далі подивимося”, – додав він.

До теми додамо, що НБУ ввів нові правила стосовно обміну валют. Останнім часом в мережі з’являлася інформація про чимало скандалів стосовно того, що обмінники не приймають долари випущені до 1996 року, або ті які мають плями й потертості. Стосовно першого варіанту, то законом це не передбачено і подібна валюта є дійсною. А щодо плям і потертостей, то всім в кого є такі банкноти радять звертатися до банку і замовляти послугу інкасо.