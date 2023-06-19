В Киеве образовалась беспрецедентная ситуация на рынке недвижимости: такого еще не было

Из-за войны и постоянных обстрелов столицы, Киев больше не самое дорогое место для аренды и покупки жилья. Более того, даже в небольших городках на Днепропетровщине и Херсонщине кое-где аренда выше чем в столице, из-за резкого наплыва переселенцев после подрыва ГЭС. В Киеве теперь однокомнатную квартиру можно снять всего за 7-10 тысяч гривен. Риелторы рассказали, как изменилась ситуация и когда следует ожидать довоенных цен.

Таких ценников в Киеве еще не было

“Спрос на жилье есть, но сейчас время арендатора. Раньше я мог с первого просмотра квартиру сдать, сейчас в среднем у меня на это уходит неделя-две. Арендаторы не хотят снижать цены. То, что вы видите в объявлениях, это скорее то, по какой цене хотят сдавать. На самом деле каждый готов немного уступить, если понравился квартирант“, – рассказывает столичный риелтор Максим.

То есть ищущим жилье рекомендуют однозначно торговаться и тогда можно будет найти хорошее жилье по привлекательной стоимости. Риелторы заявляют, что даже в центре в престижных ЖК месячная аренда однокомнатной квартиры не превышает 20 000 гривен, тогда как до войны эта сумма была минимальным порогом.

По предварительным подсчетам, стоимость жилья только за последний месяц снизилась примерно на 7% и с каждым новым ракетным обстрелом эта тенденция просматривается все четче.

Сейчас больше половины абсолютно всех сдающихся в аренду квартир стоят до 10 000 гривен в месяц, и это при том, что не имеет значения площадь и количество комнат.

“Традиционная сезонность на киевском рынке недвижимости в этом году не состоится. До конца августа, вероятно, не будет наплыва студентов, тоже не приедут и сезонные работники. Люди едут, если у них уже есть работа, либо перевели, либо возвращаются в свои квартиры. Переезжающие в Киев не ищут квартиры для аренды или покупки, чтобы устроить жизнь в столице. А их было очень много», – говорит риэлтор Юлия Курганова.

Относительно того, когда ждать «старых» цен — все единогласно заявляют, что скорее всего это случится уже в конце войны.