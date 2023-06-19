В Києві утворилася безпрецедентна ситуація на ринку нерухомості: такого ще не було

Через війну і постійні обстріли столиці, Київ більше не найдорожче місце для оренди і купівлі житла. Ба більше, навіть у невеличких містечках на Дніпропетровщині та Херсонщині подекуди оренда вища ніж у столиці, через різкий наплив переселенців після підриву ГЕС. В Києві ж тепер однокімнатну квартиру можна зняти всього за 7-10 тисяч гривень. Рієлтори розповіли, як змінилася ситуація і коли варто чекати на довоєнні ціни.

Таких цінників в Києві ще не було

“Попит на житло є, але зараз час орендаря. Раніше я міг з першого перегляду квартиру здати, зараз у середньому в мене на це йде тиждень-два. Орендарі не хочуть знижувати ціни. Те, що ви бачите в оголошеннях, це швидше те, за якою ціною хочуть здавати. Насправді кожен готовий трохи поступитися, якщо сподобався квартирант“, – розповідає столичний рієлтор Максим.

Тобто тим хто шукає житло рекомендують однозначно торгуватися і тоді можна буде знайти гарне житло за привабливою вартістю. Рієлтори заявляють, що навіть в центрі у престижних ЖК місячна оренда однокімнатної квартири не перевищує 20 000 гривень, тоді як до війни ця сума була мінімальним порогом.

За попередніми підрахунками вартість житла лише за останній місяць знизилася приблизно на 7% і з кожним новим ракетним обстрілом ця тенденція проглядається все чіткіше.

Наразі більша частина абсолютно всіх квартир, які здаються в оренду, коштують до 10 000 гривень за місяць, і це при тому, що немає значення площа і кількість кімнат.

“Традиційна сезонність на київському ринку нерухомості цього року не відбудеться. До кінця серпня, ймовірно, не буде напливу студентів, також не приїдуть і сезонні працівники. Люди їдуть, якщо в них вже є робота, або перевели, або повертаються до своїх квартир. Тих, хто переїжджає до Києва, шукає квартири для оренди чи купівлі, щоб влаштувати життя у Києві, немає. А їх було дуже багато“, – каже рієлторка Юлія Курганова.

Стосовно того коли чекати на “старі” ціни — всі одноголосно заявляють, що швидше за все це трапиться вже наприкінці війни.