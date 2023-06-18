НБУ сделал важное заявление: в Украине изменили валютные ограничения

Пока в Украине действует еще достаточно много ограничений, связанных с валютными операциями. Их как ввели в начале войны, так и по сей день они непоколебимы. Но понемногу лед тает и вот, Национальный банк Украины уже говорит о том, что с 16 июня будет смягчено одно из нововведений. Это случилось на фоне длительной стабильности по отношению к курсу валют. Несмотря на совершенно противоположные ожидания, гривна наоборот укрепилась и продолжает укрепляться каждый день хотя бы на несколько копеек.

Что изменится?

С 16 июня всем резидентам заемщикам разрешат переводить деньги заграницу, чтобы выполнять обязательства по следующим кредитам и займам:

Имеющие гарантию или поручительство от международных финансовых организаций. Которые были предоставлены иностранными кредитными агентствами или иностранными государствами через уполномоченные и юридические лица.

“Резиденты смогут осуществлять такие операции в соответствии со сроками возврата средств и уплаты процентов, предусмотренных условиями договора. Это позволит нивелировать непроизводительный отток капитала, защитить международные резервы и устойчивость валютного рынка“, — отметили в НБУ.

Также постепенно планируют смягчать и другие запреты

Национальный Банк совместно с Министерством экономики обсуждают, что еще можно ослабить. Пока в Украине действует еще достаточно много ограничений. В частности, запрещено большинство операций с валютой. Действуют жесткие лимиты на снятие средств и расчет, в том числе заграницей. Все это постепенно может изменяться при стабильной ситуации на валютном рынке. А она, в первую очередь, зависит от ситуации на фронте и помощи со стороны международных партнеров.

Что касается прогнозируемого курса валют, то эксперты считают, что к концу лета курс будет таким, как сейчас. Рост доллара возможен осенью и в конце года, но и это не точно. Напомним, что в конце 2022-го в правительстве прогнозировали, что курс будет минимум 40 гривен за доллар, а в конце 2023-го возможно и все 50.