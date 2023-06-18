ТОП-5 областей України де найлегше знайти роботу та кого зараз шукають 

Якщо аналізувати інформацію відносно кількості розміщених вакансій по областях України то найбільше пропозицій є в Київській області — 28 410, Львівській — 8 781, Дніпропетровська — 8 511 та Одеська — 6 455. При цьому стрімко починає рости кількість вакансій на Харківщині. Ця область посідає п’яте місце в рейтингу з 3 131 пропозицією роботи.

Найбільше нових пропозицій для наступних вакансій: Водій екскаватора (+47%), Маляр (+45%), Прораб (+42%), Покоївка (+41%), Водій навантажувача (+40%). Кількість цих вакансій продовжує зростати. Про це свідчать дані популярного кадрового порталу Work.ua.

Також суттєво зросла кількість за наступними вакансіями: різнороб, будівельник, сантехнік, піцайоло, адміністратор мережі магазинів. Активний найм у сфері будівництва свідчить про те, що попри війну українці активно відновляють пошкоджене та зруйноване житло.

Конкуренція повертається на довоєнні показники

Як зазначається, рівень конкуренції серед шукачів роботи продовжує дещо знижуватися, а це означає, що все більше українців знайшли своє місце на ринку праці.

Таким чином, ще в травні цього року конкуренція вийшла на той самий рівень, що і в лютому 2022 року, тобто до того, як на територію України вдерлася країна-терорист російська федерація.

При цьому роботодавці зараз переживаються не найкращі часи. Зараз знайти потрібних працівників стає все складніше, а кількість відгуків на вакансії значно зменшилася.

Як повідомлялося раніше, в Україні від початку 2023 року та до середини травня 2023 року середня заробітна плата зросла з 15 тисяч гривень до 16,5 тисячі гривень.

Водночас навіть в такі складні часи є представники професій, яким готові платити набагато більше — близько 40-50 тисяч гривень. Серед таких високооплачуваних вакансій є водії-міжнародники, рієлтори та інженери. Також стабільно високі заробітні плати зберігаються в представників IT-сфери та представників робочих спеціальностей (зварювальники, електрики і так далі), зараз ці вакансії вкрай затребувані, але кваліфікованих спеціалістів небагато, адже значна їх частина зараз на фронті боронить нашу країну.