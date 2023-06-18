НБУ зробив важливу заяву: в Україні змінили валютні обмеження

Наразі в Україні діє ще досить багато обмежень пов’язаних з валютними операціями. Їх як запровадили на початку війни, так і по сьогодні вони є непохитними. Та потроху крига скресає й ось, Національний банк України вже говорить про те, що з 16 червня буде пом’якшено одне з нововведень. Це трапилося на фоні тривалої стабільності щодо курсу валют. Попри зовсім протилежні очікування гривня навпаки зміцнилася і продовжує зміцнюватися щодня бодай на декілька копійок.

Що зміниться?

З 16 червня всім резидентам позичальникам дозволять переказувати гроші закордон, щоб виконувати зобов’язання за наступними кредитами й позиками:

Які мають гарантію або поручительство від міжнародних фінансових організацій. Які були надані іноземними кредитними агенціями, або іноземними державами через уповноважених та юридичних осіб.

“Резиденти зможуть здійснювати такі операції відповідно до термінів повернення коштів та сплати відсотків, передбачених умовами договору. Ця дозволить нівелювати непродуктивний відтік капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку“, – зазначили в НБУ.

Також поступово планують пом’якшувати й інші заборони

Наразі Національний Банк спільно з Міністерством економіки обговорюють, що ще можна послабити. Наразі в Україні діє ще досить багато обмежень. Зокрема заборонено більшість операцій з валютою. Діють жорсткі ліміти на зняття коштів та розрахунок, зокрема закордоном. Все це поступово може змінюватися за стабільної ситуації на валютному ринку. А вона в першу чергу залежить від ситуації на фронті та допомоги з боку міжнародних партнерів.

Стосовно прогнозованого курсу валют, то експерти вважають, що до кінця літа курс буде таким, як зараз. Ріст долара можливий восени й наприкінці року, але й це не точно. Нагадаємо, що наприкінці 2022-го, в Уряді прогнозували, що курс буде мінімум 40 гривень за долар, а наприкінці 2023-го можливо й всі 50.