Украинцы смогут получать посылки через Новую почту еще быстрее

Новая почта известна огромным количеством отделений в разных уголках Украины. Но сейчас в компании заявили об увеличении количества точек выдачи до двух тысяч уже до конца этого года. Имеются в виду не полноценные отделения, а небольшие пункты выдачи. В них клиенты Новой почты смогут отправить уже упакованные или получить полностью оплаченные посылки.

Это отличная новость, ведь забрать или отправить посылку можно будет параллельно с покупками в магазине или визитом на АЗС.

Компания Новая почта уже сообщила о планах увеличить количество пунктов приема и выдачи посылок, которые работают в магазинах, кафе, аптеках или автозаправочных станциях, более чем в десять раз. Для лучшего понимания сейчас действует около 190 пунктов выдачи, а до конца года их станет аж две тысячи. Поэтому сейчас компания активно ищет партнеров.

В таких точках выдачи клиенты Новой почты смогут отправить уже упакованные посылки или получить небольшие посылки (вес не должен превышать 10 кг, а стоимость посылки – 5000 гривен. Сейчас пункты выдачи уже работают во многих популярных сетях, например, Moyo, БРСМ, Delvi и других. Но этого недостаточно, Новая почта в своем пресс-релизе призывает украинских предпринимателей присоединяться к этой инициативе.

В таких точках клиенты получат возможность отправить все упакованные посылки и получить уже оплаченные весом до 10 кг и стоимостью до 5 000 гривен.

В Новой почте отмечают, что обустройство такого формата помогает партнерам среди ритейла увеличить поток клиентов и нарастить продажи. Поэтому такое сотрудничество выгодно всем, ведь Новая почта не тратит средства на обустройство отделений и оплату труда, а партнер получает новых клиентов. Поэтому если вас интересует сотрудничество с Новой почтой в таком формате, посетите официальный сайт Новой почты.