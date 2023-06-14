Українці зможуть отримувати посилки через Нову пошту ще швидше

Нова пошта відома величезною кількістю відділень в різних куточках України. Але зараз в компанії заявили про збільшення кількості точок видачі до двох тисяч вже до кінця цього року. Маються на увазі не повноцінні відділення, а невеликі пункти видачі. В них клієнти Нової пошти зможуть відправити вже упаковані або отримати повністю оплачені посилки.

Це чудова новина, адже забрати чи надіслати посилку можна буде паралельно з покупками в магазині чи візитом на АЗС.

Компанія Нова пошта вже повідомила про плани збільшити кількість пунктів прийому та видачі посилок, які працюють в магазинах, кафе, аптеках чи автозаправниих станціях, в понад десять разів. Для кращого розуміння наразі діє близько 190 пунктів видачі, а до кінця року їх стане аж дві тисячі. Тож зараз компанія активно шукає партнерів.

В таких точках видачі клієнти Нової пошти зможуть відправити вже упаковані посилки або отримати невеликі посилки (вага не повинна перевищувати 10 кг, а вартість посилки — 5000 гривень. Зараз пункти видачі вже працюють в багатьох популярних мережах, наприклад, Moyo, БРСМ, Delvi та інших. Але цього недостатньо, Нова пошта у своєму пресрелізі закликає українських підприємців приєднуватися до цієї ініціативи.

В таких точках клієнти отримають можливість надіслати всі упаковані посилки та отримати вже оплачені вагою до 10 кг та вартість до 5 000 гривень.

В Новій пошті зазначають, що облаштування такого формату допомагає партнерам серед ритейлу збільшити потік клієнтів та наростити продажі. Тож така співпраця вигідна всім, адже Нова пошта не витрачає кошти на облаштування відділень та оплату праці, а партнер отримує нових клієнтів. Тож якщо вас цікавить співпраця з Новою поштою в такому форматі, відвідайте офіційний сайт Нової пошти.