Частина пенсіонерів отримає надбавки: додаткові витрати складуть 90 мільйонів гривень

Перерахунок пенсій з 1 квітня торкнувся 655 тисяч осіб. Середній розмір надбавки склав близько 220 гривень.

З 1 квітня 2023 року в Україні було проведено перерахунок пенсіонерам, які продовжують працювати. Середня сума надбавки склала 221,74 гривні, а щомісячні витрати на це державного бюджету сягнуть 89 мільйонів гривень. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Під перерахунок потрапили отримувачі, які після призначення їм пенсії отримали страховий стаж 24 місяці або менше, але після призначення або попереднього перерахунку пройшло не менше двох років.

Загалом перерахунок пенсій було проведено для майже 655 тисяч осіб, а розмір пенсії після нього збільшився в 401 тисячі осіб.

В тому числі перерахунок у зв’язку з врахуванням нового стразового стажу було проведено для 537 тисяч осіб, з них 327,2 тисячі отримали надбавку в середньому 180 гривень.

Перерахунок виплат у зв’язку з врахування страхового стажу та заробітної плати проведені для 117,4 тисячі осіб, з них 73,8 тисячі осіб будуть отримувати надбавку в середньому 409 гривень.

Виплата перерахованих з 1 квітня пенсій проводиться аж в червні, тобто пенсіонери отримають надбавку одразу за три місяці — квітень, травень та червень. Така затримка пов’язана з затримкою передачі даних в реєстрах.

Нагадаємо, що в січні-травні на фінансування пенсій, надбавок і підвищень до них, а також дефіциту коштів Пенсійного фонду України пішло 113,3 мільярда гривень, з них в травня 22,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, що українські пенсіонери також отримують надбавки за вік, 300 гривень при досягненні 70 років, 400 гривень отримують особи у віці — від 75 років та 500 гривень для тих, кому більш ніж 80 років. Також надбавку отримали ще в березні значна частина пенсіонерів. Тоді виплати збільшили на 19%, однак тоді далеко не всі пенсіонери задоволені таким підвищенням, адже збільшили основну суму виплати.