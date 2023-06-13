Названо найпоширеніший знак зодіаку у світі. Ніколи не здогадаєтесь чому

Гороскоп складається з 12 знаків Зодіаку, кожному з яких відводиться певна частина року. Однак кількість людей, народжених під кожним зі знаків досить різна.

Чому так відбувається?

Який знак найпоширеніший

Дослідники зі Сполучених Штатів Америки стверджують, що найбільше людей в світі є представниками знаку Скорпіон. Таких аж 9,6%.

Срібло та бронзу отримують — Діви (9,4%) та Близнюки (9,3%).

Далі статистика за частотністю виглядає наступним чином

Риби (9,1%)

Терези (8,8%)

Рак (8,5%)

Телець (8,3%)

Козеріг (8,2%)

Овен (8,1%)

Стрілець (7,3%)

Лев (7,1%)

Водолій (6,3%)

Чому Скорпіонів найбільше

Річ у тім, що діти які народилися під знаком Скорпіона, імовірно були зачаті в період з 1 лютого по 1 березня.

Тож можна припустити, що Скорпіонів найбільше, адже саме всередині цього періоду весь світ відзначає День святого Валентина. В день всіх законах в повітрі витає романтичний настрій.

Як спланувати зачаття, щоб дитина народилася під обраним знаком зодіаку

Як відомо, вагітність триває близько 40 тижнів. Відповідно, слід планувати зачаття так, щоб пологи випали на місяць, який відповідає певному знаку зодіаку.

Тож щоб збільшити ймовірність народження дитині під тим чи іншим знаком, зачаття має відбутися в наступний період:

Овен – з 29 червня до 28 липня

Телець – з 29 липня до 28 серпня

Близнюки – з 29 серпня до 29 вересня

Рак – з 30 вересня до 30 жовтня

Лев – з 31 жовтня до 30 листопада

Діва – з 1 грудня до 31 грудня

Терези – з 1 січня до 31 січня

Скорпіон – з 1 лютого до 1 березня

Стрілець – з 2 березня до 30 березня

Козеріг – з 31 березня до 29 квітня

Водолій – з 30 квітня до 28 травня

Риби – з 29 травня до 28 червня

Хоча навряд чи знак зодіаку матиме такий сильний вплив на долю дитини, щоб планувати зачаття на той чи інший час. Краще подбати про власну готовність до того, щоб подарувати життя новій людині.