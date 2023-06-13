Почуваєшся безправним рабом: українці відверто розповіли про роботу у Польщі

Українцям в Польщі пропонують важкі умови праці. Робочий день триває 12 годин, при цьому працівникам не дають відпочинку, а житло, яке надає роботодавець в гуртожитках часто з пліснявою чи не має мінімальних умов для нормального проживання.

Також працедавці вводять систему штрафів та створюють всі умови, що знизити реальний розмір заробітної плати. Про це розповіли українців в профільній групі в Facebook. На питання про те, які умови праці на складах в Польщі, люди відверто розповіли, в яких умовах доводиться працювати та скільки їм платять.

Українка розповіла наступне — “Українців тримають за рабів, норми вище зафіксованих, тож зарплати часто не оплачують в повному обсязі. Багатьох підставляють під штрафи та звільнення. Загалом нерви не варті тих грошей”

Пропонуємо ознайомитися із коментарями українців, які діляться враженнями від роботи в Польщі.

Також українці розповідають, що для того, щоб вкластися в норму потрібно працювати без хвилини відпочинку та бігати по складу по 12 годин, пакуючи товари.

Зазначимо, що на складах українці можуть розраховувати на зарплату приблизно 35 тисяч гривень на місяць. Однак реальний заробіток залежить від кількості вихідних та тривалості робочого дня. При цьому без знання польської мови та без спеціальності українцям пропонують роботу на складах, закладах громадського харчування та зборі сезонних ягід чи фруктів. А це одні із найважчих робіт від яких часто відмовляються поляки.

Зазначимо, що все частіше українці їдуть в більш віддалені крани Європи, щоб заробити більше. Для прикладу в одній із найбагатших країн Європи — Норвегії, в місяць можна заробити близько 4 000 євро, але слід розуміти, що і вартість життя там набагато дорожча, для прикладу оренда житла обійдеться приблизно в 1 500 євро на місяць.