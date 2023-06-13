Чувствуешь себя бесправным рабом: украинцы откровенно рассказали о работе в Польше

Украинцам в Польше предлагают тяжелые условия труда. Рабочий день длится 12 часов, при этом работникам не дают отдыха, а жилье, которое предоставляет работодатель в общежитиях часто с плесенью или не имеет минимальных условий для нормального проживания.

Также работодатели вводят систему штрафов и создают все условия, что снизить реальный размер заработной платы. Об этом рассказали украинцам в профильной группе в Facebook. На вопрос о том, какие условия труда на складах в Польше, люди откровенно рассказали, в каких условиях приходится работать и сколько им платят.

Украинка рассказала следующее – “Украинцев держат за рабов, нормы выше зафиксированных, поэтому зарплаты часто не оплачивают в полном объеме. Многих подставляют под штрафы и увольнения. В общем нервы не стоят тех денег”

Предлагаем ознакомиться с комментариями украинцев, которые делятся впечатлениями от работы в Польше.

Также украинцы рассказывают, что для того, чтобы уложиться в норму нужно работать без минуты отдыха и бегать по складу по 12 часов, пакуя товары.

Отметим, что на складах украинцы могут рассчитывать на зарплату примерно 35 тысяч гривен в месяц. Однако реальный заработок зависит от количества выходных и продолжительности рабочего дня. При этом без знания польского языка и без специальности украинцам предлагают работу на складах, заведениях общественного питания и сборе сезонных ягод или фруктов. А это одни из самых тяжелых работ от которых часто отказываются поляки.

Отметим, что все чаще украинцы едут в более отдаленные страны Европы, чтобы заработать больше. Например, в одной из самых богатых стран Европы – Норвегии, в месяц можно заработать около 4 000 евро, но следует понимать, что и стоимость жизни там намного дороже, например аренда жилья обойдется примерно в 1 500 евро в месяц.