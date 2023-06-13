Тарифи на воду зростуть не скрізь: названо області, де ціни не зміняться

Як і раніше українців готують до зростання тарифів на холодну воду та водовідведення. Підвищити тарифи планували ще з січня, потім перенесли на березень, а згодом на червень. Чергове ж засідання НКРЕКП з цього питання призначене на 14 червня.

Його результатом може стати підвищення тарифів на воду в середньому на 30%.

Як повідомляли в профільній нацкомісії, зростання тарифів — це не лише вимога чинного законодавства, але і термінова необхідність з точки економічної та технічної сторони. В невеликих населених пунктах ще з кінця 2022 року дорожчає вода. Але це рішення приймають місцеві органи влади, тобто їм не потрібне рішення НКРЕКП.

Допускається, що ціни на холодну воду зростуть у всіх регіонах, але підвищення цін буде різним. Конкретний тариф на воду залежить від місця розташування населеного пункту, кількості споживачів, розгалуження мереж та безлічі інших факторів.

Тарифи зміняться для 35 водоканалів. Продовжать діяти старі тарифи лише в кількох прифронтових областях — Харківська, Миколаївська та Херсонська.

В НКРЕКП зазначають що на зміну тарифу вплинуло зменшення обсягів реалізації, які були враховувані в чинних тарифах. В тому числі на 2,03 мільйона кубометрів або на 10,43% з централізованого водопостачання та на 1,3 мільйона кубометрів (7,48%) централізованого водовідведення.

Крім того, на 12-13% зросли витрати водоканалів на електроенергію. Водночас на 20-29% зросли витрати на оплату праці.

Попереднього разу тарифи на воду переглядали майже півтора року тому, тобто до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Останнє підвищення тарифів відбулося в грудні 2021 року.

Нагадаємо, що з 1 червня в Україні діють нові тарифи на електроенергію. Тепер ми платитимемо 2,64 гривні за кВт-год, незалежно від рівня споживання, адже раніше платили 1,44 грн на кВт-год при споживанні до 250 кВт на місяць та 1,68 грн за кВт-год при споживанні більш як 250 кВт на місяць