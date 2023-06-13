Тарифы на воду вырастут не везде: названы области, где цены не изменятся

По-прежнему украинцев готовят к росту тарифов на холодную воду и водоотвод. Повысить тарифы планировали еще с января, потом перенесли на март, а затем на июнь. Очередное же заседание НКРЭКУ по этому вопросу назначено на 14 июня.

Его результатом может стать повышение тарифов на воду в среднем на 30%.

Как сообщали в профильной нацкомиссии, рост тарифов – это не только требование действующего законодательства, но и срочная необходимость с точки экономической и технической стороны. В небольших населенных пунктах еще с конца 2022 года дорожает вода. Но это решение принимают местные органы власти, то есть им не нужно решение НКРЭКУ.

Допускается, что цены на холодную воду вырастут во всех регионах, но повышение цен будет разным. Конкретный тариф на воду зависит от местоположения населенного пункта, количества потребителей, разветвления сетей и множества других факторов.

Тарифы изменятся для 35 водоканалов. Продолжат действовать старые тарифы только в нескольких прифронтовых областях – Харьковская, Николаевская и Херсонская.

В НКРЕКП отмечают, что на изменение тарифа повлияло уменьшение объемов реализации, которые были учитываемые в действующих тарифах. В том числе на 2,03 миллиона кубометров или на 10,43% по централизованному водоснабжению и на 1,3 миллиона кубометров (7,48%) централизованного водоотведения.

Кроме того, на 12-13% выросли расходы водоканалов на электроэнергию. В то же время на 20-29% выросли расходы на оплату труда.

В предыдущий раз тарифы на воду пересматривали почти полтора года назад, то есть до полномасштабного вторжения российских оккупантов. Последнее повышение тарифов произошло в декабре 2021 года.

Напомним, что с 1 июня в Украине действуют новые тарифы на электроэнергию. Теперь мы будем платить 2,64 гривны за кВт-ч, независимо от уровня потребления, ведь раньше платили 1,44 грн на кВт-ч при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 грн за кВт-ч при потреблении более 250 кВт в месяц