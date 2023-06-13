З 15 червня Київстар докорінно змінює ціни на послуги та умови їх надання

Компанія Київстар є одним з найбільших за чисельністю абонентів мобільним оператором. Він обслуговує мільйони користувачів по всій території України. Для того, щоб не втрачати клієнтів та залучати нових, компанія регулярно впроваджує якісь зміни та оновлення, які стосуються їх тарифних планів. Наприклад, зараз Київстар анонсував про приємні новини для тих, хто користується роумінгом. Через війну закордон виїхало дуже багато українців, тому роумінг дійсно став популярним.

Зміни почнуть діяти з 15 червня

Вже буквально завтра почнуть діяти ці оновлення. Про них компанія вказала на своєму ресурсі.

“Зокрема, збільшується кількість базових пакетів для SMS, хвилин та МБ, які надаються для відправки повідомлень, дзвінків та інтернету. Відтепер для кожної з цих послуг можна використати до 99 пакетів на добу. При цьому в разі, якщо і такого обсягу послуг буде недостатньо або абонент не матиме коштів для оплати повного пакету, він все одно залишатиметься на зв’язку. За таких умов оплата за послуги нараховуватиметься за 1 хвилину, 1 SMS чи 1 МБ відповідно до таблиці”, – зазначили представники компанії на сайті.

Крім цього у 27 країнах ЄС діятимуть старі умови акції “Роумінг, як вдома”.

Крім цього, Київстар змінює низку тарифів

Окрім цих оновлень, більш кардинальні зміни стосуються тарифних планів. Зокрема, скасовано шість тарифів, а натомість абонентам пропонують підключити один з трьох нових тарифів, які входять до нової патріотичної лінійки. Ціни на нові тарифи варіюються від 175 до 500 гривень за 4 тижні. Здешевити вартість пакета можна. Для цього потрібно завітати у будь-яке відділення компанії. Також консультацію можна отримати зателефонувавши на гарячу лінію.