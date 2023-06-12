Что отталкивает мужчин во время секса: эксперты назвали распространенные женские ошибки

Секс – это неотъемлемая составляющая здоровых отношений и счастливой семейной жизни. И речь именно о качественном сексе когда обоим партнерам одинаково хорошо. К сожалению, иногда люди, которые казалось бы идеально подходят друг другу, в конце концов расходятся из-за несовместимости в постели. Иногда действительно у людей слишком разные взгляды на то, как выглядит настоящее удовольствие. Иногда среди главных причин банальная неосведомленность одного из партнеров. В этой статье поговорим об ошибках, которые чаще всего совершают женщины. Это частенько отталкивает мужчин, хотя все очень индивидуально.

Пять действий в постели, отталкивающие мужчин

Опять же, все очень относительно, и если одних мужчин это отталкивает, других наоборот может возбуждать. Но как показывают большинство опросов все же, это не очень нравится сильной половине человечества.

Глубокие поцелуи

Мужчинам не очень нравится, если женщина буквально пожирает их губы. В данном случае все же следует дождаться именно инициативы от мужчины. И, конечно же, следите за количеством слюны. Многим слишком “мокрые” поцелуи тоже не по душе.

Царапины

Многие женщины живут со стереотипом, что поцарапанная мужская спина – признак того, что женщина получила неземное удовольствие. Возможно, в отдельных случаях это и так, но точно не на постоянной основе. Укусы, как и царапины, следует внедрять в секс очень осторожно и без фанатизма.

Чрезмерная сухость

Не стоит ласкать мужской половой орган “в сухую”. Для этого можно воспользоваться слюной или лубрикантом. Также не нужно стесняться пользоваться лубрикантом, если в силу особенностей организма у женщины не производится достаточно природной смазки. “Сухой” секс приносит только дискомфорт.

Однообразие

Есть женщины, которым очень трудно или застенчиво согласиться на смену позиций в сексе или какие-то эксперименты с, например, привлечением игрушек. Все конечно же стоит обсуждать, но миссионерская поза точно со временем мужчине надоест.

Симуляция оргазма

Почти каждая женщина хоть раз симулировала оргазм. И почти всегда мужчины распознают эти действия. Это сильно отталкивает последних и негативно влияет на их самооценку. Не стоит симулировать, лучше честно рассказать, что нравится, а что нет и попытаться получить настоящий оргазм.